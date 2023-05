VIDEO FOTO - Doi români au murit carbonizați în Bulgaria, în propria mașină Doi romani au murit carbonizati duminica intr-un accident rutier petrecut in Bulgaria, conform presei locale. Accidentul a avut loc pe drumul Ruse-Byala, dupa ce autoturismul condus de cei doi romani a intrat in depașire și s-a izbit frontal de un TIR condus tot de un roman. In urma impactului, autoturismul a luat foc, cu ambii pasageri inauntru, ei fiind gasiți carbonizați. CITESTE SI Cum poți scapa de arsurile provocate de soare - Trucuri care iți salveaza pielea 16:18 151 BREAKING NEWS Un star al celor de la PSG a fost dus cu elicopterul de urgența la spital: este intubat și in stare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

