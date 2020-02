VIDEO FOTO Cum arată noul monopost McLaren McLaren a lansat, la sediul de la Woking, noul monopost pentru sezonul 2020 al Formulei 1. Se numește "MCL35" și se vrea a fi un concurent pe masura pentru puternicii rivali de la Mercedes, Ferrari sau RedBull Racing.



Ultimele sezoane au fost unele de uitat pentru echipa britanica, McLaren zbatându-se în anonimat, în timp ce rivalii adunau victorie dupa victorie.

În 2019, britanicii au reușit pentru prima data o prezența pe podium dupa o absența de 5 ani (mai precis din sezonul 2014): Carlos Sainz a încheiat pe trei în Brazilia.



