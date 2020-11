Suporterii celor de la Farul Constanța au sarbatorit in stil mare centenarul clubului. Ultrașii din „Peluza Marina” au luminat faleza din Constanța cu sute de toțe și cu un foc spectaculos de artificii, marcand cei 100 de ani de fotbal din orașul de la malul marii. +1 FOTO 100 de ani de fotbal in Constanța Secția de fotbal a clubului constanțean a luat ființa in anul 1920, sub denumirea SPM (Serviciul Porturi Maritime). ...