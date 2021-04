(VIDEO): Ford va produce un nou vehicul la Craiova și în versiunea complet electrică Ford a anuntat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania. Vehiculul complet electric se va produce in 2024 “Prin introducerea unei versiuni complet electrice din 2024, Craiova va deveni a treia noastra fabrica din Europa unde se produc vehicule complet electrice. Investiția din Craiova vine in contextul celorlalte investiții anunțate deja pentru Centrul de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

