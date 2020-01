Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost filmat in timp ce conducea o autoutilitara pe contrasens, pe un drum judetean din județul Brașov, care avea și separatoare de sens din beton. Imaginile au fost surprinse vineri, și postate pe rețeaua de socializare Facebook. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei alte mașini,…

- Ziarul Unirea Inchisoare cu suspendare pentru un șofer care nu a pastrat distanta fata de masina din fata, a intrat pe contrasens si a provocat o tragedie Inchisoare cu suspendare pentru un șofer in varsta de 65 de ani, din Cluj Napoca, care nu a pastrat distanta fata de masina din fata, a intrat pe…

- Un tanar din judetul Botosani a fost retinut de politistii Serviciului Rutier Alba dupa ce a distrus mai multe bunuri intr-o statie de carburanti si a refuzat sa se supuna testarii privind consumul de alcool sau substante interzise. Acesta conducea masina in pielea goala.

- Ziarul Unirea FOTO| Trafic ingreunat pe DN1 in Lancram, in zona benzinariei Lukoil. Unui șofer i s-a facut rau in timp ce conducea Tafic ingreunat pe DN1 in Lancram, in zona benzinariei Lukoil. Unui șofer i s-a facut rau in timp ce conducea In seara zilei de miercuri, in jurul orei 16.30, in Lancram,…

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare,.un echipaj SMURD (ISU Cluj și Mureș) au intervenit in aceasta dimineața ca urmare a unui grav accident rutier produs pe raza localitații Luncani, in

- Un sofer a fost filmat pe contrasens, pe o strada intens circulata din Cluj-Napoca. Exista suspiciuni ca era drogat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe. Soferul a fost filmat conducand pe contrasens de catre un alt participant la trafic din Cluj-Napoca, iar apoi imaginile au fost postate pe…

- Un localnic din localitatea brasoveana Fagaras, suspectat ca si-a incendiat propria casa, a refuzat sa opreasca masina atunci cand a fost interpelat de oamenii legii. O filmare publicata pe Facebook arata o scena ireala petrecuta in localitatea brasoveana Fagaras. Un barbat aflat la volanul unui autoturism…

- Un șofer roman și un polițist de la circulație au avut un dialog incredibil in trafic. Discuția a fost publicata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne și s-a raspandit rapid pe rețelele de socializare.