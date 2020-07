Stiri pe aceeasi tema

- Primul turneu virtual, in orașul nostru, debuteaza maine, cu o serie de carți, povești citite la umbra și personaje fantastice. Dar și o imaginație libera sa zburde pretutindeni… E vremea poveștilor – anunța profesorii de la Școala Populara de Arte, care au pregatit o vacanța activa pentru elevii și…

- Centrul de Batrani de la Maieru ”s-a mutat” in spital. Doar TREI persoane au scapat neinfectate cu COVID 19, iar 22 au ajuns la spital. De vina ar fi o infirmiera. ”Aceasta nu a purtat masca. O infirmiera a facut ravagii„ a declarat Stelian Dolha in cadrul unei emisiuni. Centrul de Batrani de la Maieru,…

- O propunere inedita, din partea unor pasionați ai muntelui din Bistrița! Aceștia iși ofera ajutorul tuturor celor care vor sa evadeze, dar nu se descurca singuri: „Organizam, mai ales pentru persoanele care nu se descurca singure in teren – tineri, adulți, pensionari – tururi ghidate personalizate!…

- Primele cazuri pozitive de COVID 19, de la Centrul de Batrani din Maieru, au aparut miercuri. A fost testat tot personalul și beneficiarii, ar rezultatul e ingrozitor. Doar 3 au rezultate negative, peste 20 de persoane fiind internate in spital, cu rezultate pozitive. Miercuri au fost raportate primele…

- Un polițist bistrițean a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii clujeni. Acesta este acuzat de savarșirea infracțiunilor de luare de mita și trafic de influența. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și…

- Mira a fost invitata in ediția trecuta a emisiunii iUmor și a facut un roast nu doar acid, dar și indrazneț. Artista a glumit pe seama mai multor colegi de breasla, printre cei vizați fiind și Connect-R care, insa, s-a aratat foarte deranjat de prestația Mirei. Mira, pe numele din buletin Maria Mirabela…

- Se testeaza intens, in județul Bistrița Nasaud, pentru depistarea celor infectați cu COVID 19. Ieri, la spital, s-au facut aproape 100 de teste. De cand sunt acreditate cele doua aparate RT – PCR sunt aproape 500 de teste efectuate, in total. In județ exista doua aparate RT – PCR. Unul e in subordinea…