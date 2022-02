Stiri pe aceeasi tema

- Informații neconfirmate despre un pilot de lupta ucrainean care ar fi doborat mai multe avioane rusești au devenit virale pe rețelele de socializare. Oamenii vorbesc despre faptele acestuia de vitejie și inclusiv autoritațile se folosesc de aceasta legend

- Informații neconfirmate despre un pilot de lupta ucrainean care ar fi doborat mai multe avioane rusești au devenit virale pe rețelele de socializare. Nu exista nicio dovada ca exista, ba chiar imagini cu „faptele sale” s-au dovedit a fi de fapt dintr-un joc video. Cu toate acestea, oamenii raspandesc…

- Cerul Romaniei este tot mai aglomerat de la inceputul crizei militare ruso-ucrainene. De frica bombelor, majoritatea companiilor aeriene au ales rute pentru avioane care ocolesc spațiul țarii vecine. Asta inseamna o creștere cu 10 la suta a traficului deasupra Romaniei.