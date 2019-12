VIDEO | Falsificator de bani, reținut de polițiștii buzoieni Un doljean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau pentru comiterea infractiunilor de falsificare de moneda in forma continuata, punere in circulatie de valori falsificate in forma continuata, inselaciune in forma continuata si detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori. In urma activitatilor desfasurate […] Articolul VIDEO | Falsificator de bani, reținut de polițiștii buzoieni apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

