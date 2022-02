Vulcanul Etna a „rabufnit” din nou. A revenit la viața dupa cateva luni de liniște și a emanat un nor negru de cenușa vulcanica inalt de 12 kilometri peste estul Siciliei. Aeroportul din Catania s-a inchis. Vulcanul Etna impraștie fum ”Din cauza activitatii Etnei, spatiul aerian al aeroportului din Catania este in prezent inchis traficului”, a anuntat aeroportul Vincenzo Bellini din Catania pe pagina sa de Facebook. ”Niciun avion nu va putea ateriza sau decola”, potrivit Agerpres. Vulcanul, care domina estul Siciliei si in special orasul-port Catania, a format un fluviu de lava si un val de fum…