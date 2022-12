VIDEO: Este schimbul de prizonieri Griner-Bout o victorie a lui Putin?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, n-a mai venit la conferința de presa pe care o anunțase la sediul ministerului, pentru ca acolo il aștepta deputatul George Simion, liderul AUR. UPDATE: Jandarmii au ajuns la George Simion, in sediul Ministerului Energiei. Liderul AUR refuza sa iasa din cladire. Simion…

- Presedintele Joe Biden si prima doamna, Jill, au oferit un somptuos dineu de stat in onoarea inaltilor oaspeti francezi, Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte. „In aceasta seara, sarbatorim alianța de durata dintre Franța și Statele Unite”, a spus Biden in timp ce invitații ciocneau paharele de șampanie.…

- Statele Unite ar urma sa anunte astazi un ajutor financiar „substantial” acordat Ucrainei pentru a o sprijini sa faca fata daunelor pe care Rusia le-a provocat infrastructurii sale energetice, in marja reuniunii NATO din Romania, au indicat luni inalti responsabili americani, scrie AFP.Acest ajutor,…

- Sprijinul Americii pentru Ucraina va fi infailibil si neclintit, indiferent de rezultatul alegerilor legislative de marti, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmite AFP. Presedintele american Joe Biden „este hotarat sa lucreze cu ambele partide”, democrat si republican,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o „convorbire productiva” cu ministrul chinez de externe Wang Yi, a anunțat luni Departamentul american. In timpul convorbirii, care a avut loc duminica (30 octombrie), cei doi au discutat despre razboiul purtat de Rusia impotriva Ucrainei și despre…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Statele Unite(SUA) si aliatii sai „nu vor recunoaste niciodata” anexarea de catre Rusia de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „Noi si multe alte tari am fost clari. Nu vom recunoaste, nu vom recunoaste niciodata, anexarea unui teritoriu…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, s-a intalnit cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și cu președintele iranian Ebrahim Raisi, in marja Adunarii Generale a ONU, joi. Raisi a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in Iran exista libertate de exprimare,…