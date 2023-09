Doi barbați in varsta de 33 și 48 de ani din Orhei au fost reținuți fiind suspectați de jaf. Polițiștii din Orhei au fost sesizați de un barbat precum ca la 20 septembrie, fiind la o stație PECO din afara orașului Rișcani, a oprit in trafic o mașina de ocazie pentru a ajunge in același oraș. In automobil se aflau trei barbați, printre care șoferul. In drum, persoanele din mașina i-au propus barbatului sa mearga cu ei intr-o alta locație, dupa care il duc la destinație. Astfel, in apropierea satului Ciocilteni, unul dintre barbați i-ar fi sustras in mod deschis telefonul, portmoneul in care se…