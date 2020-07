Stiri pe aceeasi tema

- Cazul baiatului de 9 ani din Dej lasat prada viermilor i-a șocat pe medici. Mama copilului a fost arestat sambata, 25 iulie, pentru 30 de zile, pentru tentativa de omor. Valentin, baiatul de 9 ani, locuia in apartament cu bunica, mama și iubitul acesteia, dar a fost lasat sa se chinuie pe un pat,…

- Conform prognozei de specialitate, in intervalul 25 iulie, ora 10:00 - 26 iulie ora 00:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu…

- Incepand de duminica, ora 12:00, pana luni, la ora 12:00, a fost instituit Cod rosu pe Timis - sector aval S.H. Sag, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte (sector indiguit - judetul Timis) si a fost ridicata avertizarea hidrologica din celelalte bazine hidrografice avertizate…

- Atenționarea hidrologica prognozeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare, a comunicat…

- Duminica, in jurul orei 12:30, pe D.N. 1, polițiștii au depistat in trafic un barbat in varsta de 29 de ani, din localitatea Manastirea, județul Cluj, in timp ce conducea o mașina cu viteza de 145 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare la 70 de km/h. Conducatorul autoturismului…

- O tragedie fara margini s-a produs vineri dupa-amiaza in satul Manașturel, comuna Cuzdrioara, langa Dej.La data de 8 mai, in jurul orei 15.40, polițiștii din cadrul Politiei municipiul Dej au fost sesizati de catre personalul medical din cadrul Spitalului municipal Dej despre faptul ca un minor in varsta…

- Orice boala incurabila are un orizont, un termen probabilistic de scadența. Ii zice prognostic. Ei bine, in cazul in care pe fondul bolii incurabile a pacientului apare și infecția cu Covid , termenul se reduce la cateva zile, vreo 10, cand moartea poate surveni pe fondul slabirii organismului de catre…

- Un angajat al Poștei Romane, din Huedin, județul Cluj, a fost confirmat cu noul coronavirus. ”Ințeleg ca persoana e angajata ca șofer la Poșta, iar din data de 16 aprilie nu a mai fost la serviciu, fiind in concediu. Se vor identifica și izola contactii direcți și vor fi testati cei simptomatici”, a…