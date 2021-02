Stiri pe aceeasi tema

- Romania a emis o noua alerta de masti neconforme, pentru copii, vandute pe piața: Despre ce produs este vorba O noua alerta a fost emisa de Romania prin sistemul RAPEX cu privire la maști neconforme de protecție pentru copii, a anun’at Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC). „Alerta…

- Sistemul UE de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) a validat, luni, trei alerte emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la mastile aflate la comercializare in tarile Uniunii Europene, se mentioneaza intr-un comunicat al ANPC.

- ANPC anunta ca inca noua notificari, intre care trei ale Romaniei in ceea ce priveste alerte de masti neconforme de pe piata au fost preluate de RAPEX. Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat alte 9 alerte, in ceea ce privește maștile aflate…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene -RAPEX a validat inca 5 notificari ale Romaniei in ceea ce priveste alerte de masti neconforme de pe piata, realizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).„Pana in acest moment, nu mai putin de 17 alerte…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat inca 5 notificari ale Romaniei in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, realizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). The post ANPC: Pana in acest moment, nu mai…

- Romania a emis cinci noi alerte de masti neconforme, prin sistemul RAPEX, care au fost validate vineri dimineata, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) intr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca inca 5 notificari ale Romaniei, in ceea ce priveste alerte de masti neconforme de pe piata, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a lansat joi, in dezbatere publica, Proiectul de Ordin privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza, pe piata nationala, acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate.