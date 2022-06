Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii romani si moldoveni care au participat sambata la sedinta comuna a Legislativelor celor doua tari, care a avut loc la Chisinau, au avut parte, la finalul reuniunii care a durat aproximativ patru ore, de un spectacol oferit de Gheorghe Zamfir si de orchestra „Lautarii”, condusa de Nicolae…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte, printre care și eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandr Esaulenco.

- Ședința de Consiliu Local de azi a fost una in care s-a discutat mult, printre altele, și despre gratuitațile care sa se acorde celor care iubesc calatoriile cu trenulețul din Parcul Municipal Regina Maria. La final s-a decis ca toți copiii din oraș și nu numai sa calatoreasca gratuit cu trenulețul…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt aproape 20 de subiecte, printre care și cererile privind incuviințarea ridicarii imunitații deputaților Ilan Șor și Marina Tauber.

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 26 mai 2022, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile Hotararii Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare…

- Parlamentul s-a convocat astazi in ședința plenara. Deputații vor examina proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratura, proiectul de modificare a Legii cu privire la expertiza judiciara și statutul expertului judiciar, proiectul de lege cu privire la abrogarea capitolului XIII1…

- Deputații se intrunesc in ședința. Aceștia urmeaza sa examineze candidaturile membrilor in Comisia independenta de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor.