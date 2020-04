Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, va sustine o declaratie de presa incepand cu ora 13,30."Transmitem multumiri cetatenilor pentru ca au inteles sa stea in case. Multumim bisericilor, indiferent de confesiune, dar si credinciosilor".Aproximativ…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, sustine joi, incepand cu ora 18,00, o declaratie de presa. AGERPRES (Imagine: Ministerul Afacerilor Interne, editor online: Anda Badea)

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile. "Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri impotriva COVID-19", a spus…

- Purtatoarea de cuvant a presedintelui american Donald Trump, Stephanie Grisham, va demisiona in curand si va reveni sa lucreze cu Melania Trump, a anuntat marti Casa Alba, relateaza AFP. Stephanie Grisham, in varsta de 43 de ani, care a preluat prestigiosul post de ''Secretar de presa''…

- Presedintele Klaus Iohannis susține luni o declarație de presa, de la ora 14:20, la Palatul Cotroceni. Declarațiile vin dupa o noua ședința pentru evaluarea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 care a avut loc de la ora 12.O ședința de bilanț intermediar, la care a participat premier…

- Astazi, incepand cu ora 19:00, va avea loc o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia va fi sustinuta de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela si de secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.

- * ORA 14:21 Vela: Starea de urgenta - o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a putea actiona in folosul cetatenilor * ORA 14:18 VIDEO Marcel Vela, apel la calm si solidaritate: Situatia e sub control; nu contribuiti la propagarea mesajelor de panica …

- Iraj Harirchi, adjunct al ministrului iranian al sanatatii, este infectat cu coronavirus, a anuntat marti un purtator de cuvant al ministerului, citat de AFP. ''Testul pentru d. Harirchi, viceministrul al sanatatii, care s-a aflat pe frontul impotriva coronavirusului, s-a dovedit pozitiv'', a anuntat…