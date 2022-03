VIDEO De la muzică la război și cum încearcă ucrainenii să mai uite de frica atacurilor și durere In loc de tur in SUA, solistul uneia dintre cele mai cunoscute formații din Ucraina canta cu arma in mana pe strazi, in timp ce, intr-un adapost antiaerian, trei comedianți incearca sa aline suferința a 100 de civili din Sumi. Potrivit datelor oficiale ONU, au murit cel puțin 847 de civili in Ucraina, dar cifrele cu siguranța sunt mai mari, doar daca luam in considerare atacurile asupra adapostului antiareian de la Mariupol. Imagininile cu oamenii care iși ingroapa vecinii in fața blocurilor au devenit virale. La fel, și cu oamenii care incearca sa fuga de razboi. Dincolo de acestea, sunt oamenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

