- Protestatarii din Galați au aruncat luni seara cu pietre și petarde spre jandarmi. Peste o mie de oameni protesteaza fața de restricțiile anunțate de autoritați in centrul orașului. Protestatarii au pornit in marș pe strazile din centrul orașului, iar la ora transmiterii acestei știri au blocat…

- Daca in alte orașe din țara, romanii au ieșit cu sutele și au protestat pana spre dimineața, la Bistrița nu s-au adunat decat vreo 20 de persoane. Ce au pațit protestatarii care ieșit duminica seara in fața Prefecturii: Și bistrițenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noile restricții impuse de autoritați.…

- Prima seara sub noile restricții a fost una greu de acceptat de catre majoritatea romanilor, astfel ca sute de oameni s-au strans pe strazile mai multor orașe din țara pentru a protesta. Printre localitațile in care cetațenii au trait o noapte zbuciumata se numara București, Constanța, Braila, Galați…

- In ziua de 14 Martie 2021 la ora 05:45:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, CARAS-SEVERIN un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 12km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 118km SE de Timisoara, 140km NV de Craiova, 146km SE de Arad, 149km SV…

- Doi tineri de 23 și 21 de ani au fost salvați de jandarmii bucureșteni, la miezul nopții, cand au fost gasiți inerți pe o banca din Capitala, relateaza pagina oficiala de Facebook a Jandarmeriei Romane.„Doi tineri, in miez de noapte, intinși pe o banca de pe un bulevard din Capitala. Erau imbracați…

- ​Dincolo de cele opt magistrale feroviare, alte 15 linii principale fac legatura între acestea și conecteaza cele mai importante orașe ale țarii, însa la viteze care destul de rar depașesc media de 50 km/h. Cu trenurile Regio vitezele medii sunt 35-40 km/h și puține sunt porțiunile unde…

- Cinci cutremure s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de 3, 3,8 si 2,4 pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul cutremur, ora 2:49…

