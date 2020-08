Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al ministrului Marcel Vela face verificari la Politia Capitalei, a anuntat Monica Dajbog, purtator de cuvant in Ministerul Afacerilor Interne MAI .Controlul vine in contextul in care seful Serviciului Grupari Infractionale Violente, Andrei Marius, a declarat la un post de televiziune…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a trimis corpul de control al MAI la Poliția Capitalei. Totul dupa ce acolo, dupa moartea lui Emi Pian, interlop din clanul Duduianu, au izbucnit mai multe scandaluri. Șeful Direcției anti-mafia a trimis o scrisoare catre presa prin care acuza ca oamenii legii nu sunt…

- Un numar de 16 politisti de la Sectia 16 se afla in izolare, dupa ce un coleg de-al lor a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. "Va informam ca 16 politisti din cadrul Sectiei 16 Politie se afla in izolare, dupa ce un politist din cadrul subunitatii a fost confirmat pozitiv", a anuntat,…

- Cinci politisti din cadrul Sectiei 21 de Politie din Bucuresti se afla in izolare, dupa ce un coleg a fost depistat cu COVID-19, a informat, marti, Politia Capitalei. De asemenea, arata sursa citata, la nivelul structurii de Actiuni Speciale, 36 de politisti sunt in izolare, un coleg fiind…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, unitatile mobile ATI de la Romexpo, a informat Administratia Prezidentiala. Seful statului va vizita unitatile mobile ATI de la Romexpo la ora 14,00. La finalul vizitei, presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa.…