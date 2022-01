Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti ca guvernul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit Reuters si AFP. ''Noi in Regatul Unit nu vom ezita sa ne inasprim sanctiunile nationale…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…