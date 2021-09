VIDEO Cum a fost salvat un pui de veveriță de un bărbat din Cambridge Un barbat din Cambridge și-a gasit un &"job&" mai puțin obișnuit în momentul în care un pui de veverița și-a facut apariția pe terasa casei sale. A fost suficient ca Johnny Simpson sa întinda mâna pentru ca micul animaluț sa-i sara în palma și de atunci nu a mai avut de ales: a trebuit sa devina baby sitter pentru micul Paquito.



Barbatul povestește pentru BBC ca s-a atașat atât de tare de puiul de veverița abandonat de mama lui încât i-au dat lacrimile când a aranjat predarea lui Paquito catre o organizație de protecție a animalelor.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

