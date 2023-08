Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul brazilian Roberto Firmino a semnat cu Al-Ahli! Anuntul a fost facut marti seara de catre clubul saudit, care l-a recrutat in aceasta vara si pe portarul senegalez Edouard Mendy. Fotbalistul cariocas de 31 de ani, cu 55 de selectii in nationala Braziliei, s-a despartit dupa opt sezoane…

- Dupa transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr la sfarsitul anului 2022 si ipoteza ca Lionel Messi sa mearga la Al-Hilal, francezul Karim Benzema ar putea ajunge in Orientul Mijlociu in sezonul urmator, scrie lefigaro.fr.Potrivit presei spaniole, jucatorul format la Olympique Lyon analizeaza in…

- Cristiano Ronaldo este din nou in centrul atenției in Arabia Saudita. Starul platit cu 200 de milioane de dolari pe an a marcat un gol senzațional in meciul in care Al Nassr s-a impus cu 3-2 in duelul cu Al Shabab. Atacantul portughez a facut un gest care i-a adus o mulțime de aprecieri, dar […] The…

- Cristiano Ronaldo a marcat un gol superb in partida dramatica dintre Al Nassr si Al Shabab, din a 28-a etapa din prima liga din Arabia Saudita. Starul lusitan a inscris golul de 3-2, echipa sa reusind sa revina dupa ce a fost condusa cu 2-0. Gratie reusitei din partida cu Al Shabab, din ultima etapa,…

- Mirel Radoi nu mai este antrenorul echipei Al Tai! Șeicii l-au dat afara, dupa ce a pierdut duelul cu formația lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Cea mai mare problema nu au fost rezultatele, ci faptul ca tehnicianul roman i-a certat pe jucatori, in conferințe de presa, iar cel mai rau l-a enervat pe…

- Alpinistul nepalez Kami Rita Sherpa a atins miercuri varful Everest a 27-a oara si a stabilit un nou record pe ”Acoperisul Lumii”, anunta organizatorul expeditiei sale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”El a atins cu succes varful in aceasta (miercuri) dimineata, ghidand un alipinist vietnamez”, declara…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a ajutat echipa Al-Nassr sa ramana in cursa pentru castigarea titlului de campioana a Arabiei Saudite la fotbal, dupa ce a marcat in partida castigata marti, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Al-Tai, antrenata de romanul Mirel Radoi, potrivit Agerpres.Starul…

- Cristiano Ronaldo este cel mai bine platit sportiv din lume. Superstarul portughez a incasat o suma uriașa in 2023 și este lider detașast in acest clasament al celor mai bine platiți sportivi. Lionel Messi și Kylian Mbappe completeaza podiumul, insa diferența pana la atacantul lui Al Nassr este una…