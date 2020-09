VIDEO – Cristian Marius Niculae, un apel la responsabilitate către toți profesorii din Bistrița Invitat la Bistrițeanul Live, Cristian Marius Niculae – candidatul Alianței pentru Bistrița-Nasaud la Primaria Bistrița – a vorbit despre parteneriatul pentru sanatate pe care il dorește intre Primarie și Spitalul Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, actualul viceprimar a facut un apel la responsabilitate catre toți profesorii din oraș. „Avem o minune de spital… Am avut ocazia sa vedem cat de important este sistemul medical public in plina pandemie. Pentru a imbunatați serviciile medicale, pentru a aduce și mai multa calitate in actul medical – era absolut necesar un parteneriat intre Primaria… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

