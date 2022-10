Stiri pe aceeasi tema

Feribotul Kerci-2 va incepe sa traverseze stramtoarea Kerci pentru camioanele de marfa in doua ore, a declarat șeful Crimeei, Serghei Aksionov.

Presedintele rus Vladimir Putin a dispus crearea unei comisii guvernamentale in urma unui incident pe podul Crimeei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Rusia va cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema scurgerilor de gaze detectate din gazoductele Nord Stream 1 si 2, dupa ce i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa spuna daca Statele Unite sunt la originea acestui ''sabotaj'', a anuntat miercuri MAE rus, potrivit AFP, anunța…

Pana anul trecut, activitatea redusa din micul port Mtwara din Tanzania avea legatura cu exporturile de nuci caju, acum insa acest port cunoaste o activitate febrila care are legatura cu multitudinea de nave care incarca carbune, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a declansat o goana mondiala…

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca incep activitatile pe primul lot al autostrazii care va asigura legatura dintre Muntenia si Moldova, iar CNAIR a predat joi constructorului, prin proces verbal, amplasamentul lotului 2 al Autostrazii Poiesti-Buzau (Mizil-Pietroasele), scrie News.ro.

Rusia muta un numar mare de trupe in sudul Ucrainei pregatindu-se pentru contraofensiva ucrainenilor in teritoriile ocupate, a confirmat și șeful adjunct al serviciului de informații militare al Ucrainei, citat de The Guardian.

Cinci dintre cele șase rachete trase de Forțele Armate ale Ucrainei pe un pod peste raul Nipru de importanța strategica de langa Herson au fost doborate de sistemele de aparare aeriana, transmit forțele rusești. A șasea racheta a explodat in apropierea podului, a declarat marți serviciul de presa…

Kremlinul a dezmintit vineri ca ar avea vreo legatura cu crizele politice care au loc in mai multe tari europene, cum ar fi Italia sau Regatul Unit, transmite EFE.