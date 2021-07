VIDEO Coronavirus/Arafat: Continuarea relaxării măsurilor - s-a stabilit un nou prag de incidenţă a cazurilor, de 2 la mia de locuitori Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, miercuri, ca pentru aplicarea masurilor de relaxare de la 1 august a fost stabilit un nou prag de incidenta a cazurilor de COVID-19 cumulate la 14 zile de 2 la mia de locuitori, fata de 3 la mie cum era pana in prezent. "Vorbim de continuarea relaxarii masurilor instituite pentru diminuarea impactului epidemic, dar cu stabilirea unor noi praguri ale incidentei cumulate la 14 zile. Astfel avem un nou prag care a fost stabilit de 2 la mie si masurile vor fi corelate la pragul de 2 la mie, care este sub cel care a fost inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

