VIDEO "Convoi al libertății" - Sute de camionagii protestează în Canada împotriva vaccinării obligatorii Câteva sute de camionagii au format un &"convoi al libertații&" și au ajuns sâmbata în fata sediului Parlamentului canadian, la Ottawa, în aplauzele susținatorilor, relateaza The Huffinagton Post, potrivit News.ro. Protestul șoferilor de TIR vine ca urmare a politicilor de vaccinare obligatorie antiCOVID instituite în Canada.



Potrivit surselor amintite șoferii sunt furiosi din cauza faptului sa sunt obligati sa se vaccineze pentru a-si exercita meseria sau sa stea în carantina doua saptamâni în cazul în care nu se vaccineaza.



Mitingul…

- Un protest al camionagiilor a cuprins capitala Ottawa, dupa ce Guvernul Canadei forțat pentru aceștia un mandat de vaccinare. Mai multe camioane au ajuns in capitala Canadei, Ottawa, vineri (28 ianuarie) pentru a organiza ceea ce poliția spune ca va fi un protest masiv impotriva mandatelor de vaccinare…

- Un ”convoi al libertatii” de sute de soferi de camion a ajuns sambata in fata sediului Parlamentului canadian, la Ottawa, in aplauze ale sustinatorilor lor, relateaza The Huffington Post.

- Un grup de șoferi de TIR și grupuri de susținatori urmeaza sa mearga spre Capitala canadiana intr-un protest care a trecut de la frustrarile legate de vaccinarea obligatorie la solicitari pentru abrogarea tuturor masurilor de sanatate publica – și chiar la rasturnarea Guvernului federal, relateaza…

- Un convoi de camionagii se apropie lent de capitala canadiana Ottawa dupa ce au pornit duminica într-un marș de protest fața de hotarârea guvernului canadian de a-i obliga pe șoferii nevaccinați care reintra în Canada din Statele Unite sa se testeze anti-Covid și sa intre în…

