- Dosare penale, peste 4000 de pirotehnice, cele mai multe expirate, confiscate, și sancțiuni pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Acestea sunt rezultatele unei acțiuni de amploare desfașurate la inceputul acestei saptamani de politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase.…

- Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase continua cercetarile intr-un dosar penal privind infracțiunile de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept și comercializarea catre publicul larg a

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat pe raza municipiului Buzau, un barbat in varsta de 27 de ani, avand asupra sa mai multe articole pirotehnice, pe care ar fi intentionat sa le comercializeze. Politistii au gasit asupra buzoianului 120 de articole pirotehnice,…

- In perioada 23 noiembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase efectueaza activitați de control cu privire la legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice in cadrul acțiunii ”FOC DE ARTIFICII” desfașurata la nivel național…

- Politistii vasluieni au desfasurat in ultima perioada o serie de controale pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice derulate de persoanele fizice si juridice in timpul sarbatorilor de iarna, controale in urma carora au intocmit noua dosare penale, informeaza Agerpres.…

- Aproximativ 60 de kilograme de articole pirotehnice au fost gasite de politisti in masina unei firme de curierat, in conditiile in care societatea in cauza nu este autorizata sa efectueze operatiuni cu materii explozive, potrivit buletinului de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean…