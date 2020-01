Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus astazi cu scorul de 2-0 in amicalul susținut in compania formației Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Golurile primului test din cadrul cantonamentului din Antalya au fost marcate de Vali Mihaila și Dan Nistor. Acesta a beneficiat…

- Universitatea Craiova s-a impus astazi cu scorul de 2-0 in amicalul susținut in compania formației Eintracht Brawnschweig. Oponenta Științei ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Golurile primului test din cadrul cantonamentului din Antalya au fost marcate de Vali Mihaila și Dan Nistor. Acesta din…

- Universitatea Craiova se afla de marti in Antalya, iar primele zile de pregatire au fost destinate acumularilor fizice. In momentul plecarii se cunosteau patru adversari pentru jocurile de verificale, insa, la fata locului, s-a ivit oportunitatea de un al cincilea test. Oponenta va fi formatia Eintracht…

- ​Dupa ce Edi Iordanescu a anunțat ca nu va merge la Universitatea Craiova, Marius Șumudica a vorbit și el despre oferta pe care a primit-o de la clubul oltean. Antrenorul de la Gaziantep a declarat ca exista o chimie, dar venirea lui la Craiova nu este posibila."Trebuie sa recunosc, exista…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca intre echipa sa si FCSB, care urmeaza sa fie adversare, duminica, in Liga I, nu exista diferenta de valoare. "E ultimul joc din acest sezon. Sigur ca noi ne dorim victoria, FCSB isi doreste…

- Antrenorul FCSB, Bogdan Vintila, a promis o mare surpriza in meciul cu CSU Craiova, insa tehnicianul oltenilor Victor Piturca nu crede in surprize. Intrebat intr-o conferinta de presa daca surpriza ar putea fi prezenta patronului FCSB, Gigi Becali, pe banca la meciul cu Craiova, Piturca a raspuns:…

- Universitatea Craiova a depașit așteptarile multor suporteri și a zdrobit-o pe Dinamo București in confruntarea de luni seara, de la Severin. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Antoni Ivanov (’20), Andrei Ivan (’31, ’45+3) și Valentin Mihaila (’86). Pentru oaspeți a marcat Dan Nistor (’57).…

- CS Universitatea Craiova n-a avut nicio emotie in fata lui Dinamo, la Severin, si a castigat cu 4-1, dupa o dubla a lui Andrei Ivan si reusitele lui Ivanov si Mihaila. De partea cealalta, a inscris Dan Nistor. Craiova urca pe locul 3, cu 27 de puncte, in timp ce Dinamo ocupa pozitia a 9-a, cu 20 de…