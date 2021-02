Soprana romanca Angela Gheorghiu isi va imprumuta vocea pentru a sustine cauza muzicienilor de la Metropolitan Opera (Met) din New York, care nu si-au primit salariile dupa anularea spectacolelor in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni AFP. „Pe 21 februarie, gratie miracolului tehnologiei, voi interpreta pentru voi ‘Song to the Moon’ (Rusalka) de Antonin Dvorak, […] Articolul VIDEO: Concert virtual al sopranei Angela Gheorghiu, originara din Adjud, pentru muzicienii de la Metropolitan Opera care nu si-au primit salariile apare prima data in Monitorul de Vrancea .