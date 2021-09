Premierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Guvernul intentioneaza sa adopte o propunere prin care personalul din sistemul medical care nu este vaccinat sa se testeze periodic pe cheltuiala proprie, precizand ca varianta a fost discutata in prima lectura. El a fost intrebat de jurnalisti daca Guvernul va aproba in perioada urmatoare o ordonanta de urgenta prin care sa impuna testarea obligatorie in cazul personalului medical nevaccinat. "Mergem in aceasta directie, vom vedea care este cea mai buna masura, clar vom cere testare. Inteleg ca personalul medical este deja vaccinat in procent de 70%,…