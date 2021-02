Stiri pe aceeasi tema

- Romania, impotriva tuturor celor care nu ne dadeau sanse, are o campanie de vaccinare de succes. Suntem in UE pe locul 3 in ceea ce priveste persoanele care au fost vaccinate cu doua doze si la nivel global suntem pe locul 7, a declarat joi premierul Florin Citu, care a calificat campania de vaccinare…

- Potrivit premierului, Florin Cițu, lucurile funcționeaza din ce in ce mai bine, urmand ca Romania sa primeasca in luna martie peste doua milioane de doze de vaccin. Totodata, șeful executivului a precizat ca Romania se afla in acest moment pe locul trei la nivelul Uniunii Europene, in ceea ce privește…

- Romania a primit o noua transa de peste 160.000 de doze din vaccinul Pfizer, iar de ieri autoritatile sanitare au inceput sa foloseasca in campania de imunizare vaccinul Moderna, pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile. In timp ce vaccinul de la AstraZeneca este inca asteptat, premierul Florin…

- Premierul F. Cițu: Romania are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes Foto. gov.ro Cu mai mult de jumatate de milion de oameni vaccinati împotrvia coronavirusului, România are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes - apreciaza premierul Florin Cîtu. El a explicat,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca Romania desfasoara o campanie de vaccinare anti-COVID "de succes", ocupand un loc fruntas la nivel european, mentionand ca toate statele UE au trebuit sa reconfigureze in aceasta perioada ritmul de administrare a dozelor deoarece companiile producatoare…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Republica Ceha a inceput duminica administrarea vaccinurilor impotriva noului coronavirus, in cadrul unui efort comun impotriva pandemiei ce are loc in intreaga Uniune Europeana, transmite Reuters. Premierul Andrej Babis a fost primul cetatean ceh care a primit vaccinul produs de Pfizer-BioNTech,…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca imediat dupa Craciun ar putea incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Conform premierului interimar, campania de vaccinare anti-coronavirus ar putea incepe in Romania pe data de 27 decembrie. „Avem tot ce ne trebuie astfel incat sa putem…