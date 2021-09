Stiri pe aceeasi tema

- De la o zi la alta numarul cazurilor de COVID-19 crește tot mai mult. Din pacate, crește și numarul persoanelor internate la Terapie Intensiva. In toata tara mai sunt disponibile doar 19 paturi pentru adulti. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Atilla, a facut marți, precizari importante, la Antena…

- Ministrul sanatații a atras atenția Institutului Național de Sanatate Publica, spunand ca numarul crescut de cazuri ar putea deveni o realitate mai devreme decat s-ar crede. Ioana Mihaila a oferit declarațiile in cadrul unui interviu difuzat pe TVR, cu privire la estimarile evoluției cazurilor de COVID-19…