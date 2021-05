Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Citu a anunțat, joi, ca se ia in calcul realizarea unei aplicații care sa verifice persoanele vaccinate, asta in contextul in care restaurantele și hotelurile s-ar deschide la capacitatea maxima. In conferința de presa care a avut loc, joi, la Constanța premierul a fost intrebat cum vor ști…

- Aflat la Constanța, premierul Florin Cițu a declarat ca va susține turismul romanesc și ca vor exista masuri de relaxare in acest domeniu. Cițu spune ca au fost discuții privind redeschiderea sezonului estival și al restaurantelor de la 1 iunie. Declarații de presa susținute de premierul Florin Cițu…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, cu privire la redeschiderea restaurantelor de la 1 iunie, ca persoanele ar putea fi verificate prin introducerea CNP. „Sunt mai multe elemente acolo. Deocamdata este o propunere pe care o discutam in Comitetul interministerial. Vom avea soluții de la INSP.…

- Romanii pot renunta la restrictiile instituite in contextul pandemiei si daca nu va fi atinsa tinta de 10 milioane de cetateni vaccinati, a afirmat marți, 4 mai, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. Premierul Florin Cițu afirma pe 22 aprilie ca ”trebuie…

- Premierul Florin Cițu spune ca, „in acest moment”, nu se discuta despre ridicarea interdicției de circulație pe timpul nopții. El a precizat ca obiectivul autoritaților este sa se ajunga la 5 milioane de romani vaccinați panala 1 iunie și ca regulile aflate in vigoare vor fi rediscutate dupa ce este…

- Premierul Florin Cițu spune ca „in acest moment” nu se discuta despre ridicarea interdicției de circulație pe timpul nopții. El a precizat ca obiectivul autoritaților este sa se ajunga la 5 milioane de romani vaccinați panala 1 iunie și ca regulile aflate in vigoare vor fi rediscutate dupa ce este atinsa…

- In judetul Constanta numarul persoanelor vaccinate este deocamdata prea mic Foto: facebook.com/ROVaccinare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : În județul Constanța sunt peste 200.000 de persoane vaccinate anti-COVID, dar acest numar este deocamdata prea mic, spun autoritațile.…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca de la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, urmand sa fie constituit un comitet interministerial pentru stabilirea masurilor care ar putea fi luate de la acea data. Premierul a declarat,…