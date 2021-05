Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila a declarat ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. ”Purtarea maștii in spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație in care riscul de transmitere este redus și probabil…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. Premierul a anunțat joi ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ca in…

- Guvernul va aproba joi prelungirea starii de alerta, in cadrul hotararii care va fi adoptata privind restrictiile de circulatie din perioada Paștelui ortodox, intre 30 aprilie și 3 mai, și din Noaptea de Inviere, a anuntat premierul Florin Citu.„Maine (joi - n.r.) este decizia, hotararea de Guvern,…

- Duminica intra in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ca noutate, decizia Executivului prevede interzicerea deplasarii in afara locuintei intre orele 22:00 si 5:00, dar si limitarea cazarii in mai multe destinatii turistice, relateaza Digi24. Guvernul a aprobat, in sedinta…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

