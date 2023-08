Stiri pe aceeasi tema

- O explozie la o benzinarie din Mahacikala, luni seara, a ucis 12 persoane. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne pentru Daghestan, doua din opt tancuri au explodat, exista pericolul unei alte explozii.

- Cel putin 45 de oameni au fost raniti astazi intr-o explozie produsa la o fabrica de opto-mecanica din orasul Serghiev Posad, situat la aproximativ 50 km nord-est de Moscova, transmit Reuters si EFE, citand autoritatile locale. ‘O explozie a avut loc pe teritoriul fabricii de opto-mecanica Zagorsk’,…

- Sase persoane au fost ucise si doua ranite intr-o explozie la o fabrica de explozibili din orasul Ceapaevsk, din centrul Rusiei, potrivit unor surse ale serviciilor de urgenta citate de agentia de presa de stat TASS, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Fabrica, aflata la circa 30 km sud-vest de…

- Fortele israeliene au lansat luni in orasul Jenin din Cisiordania cea mai mare operatiune militara din ultimii 20 de ani, in urma careia cel putin opt persoane au murit si peste 50 au fost ranite, potrivit unui bilant comunicat de Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN si Reuters, potrivit…

- Patru persoane au fost ucise si mai multe ranite in urma unei explozii survenite marti la o uzina de praf de pusca in zona centrala a Rusiei, au anuntat autoritatile, precizand ca este vorba despre un accident, transmite AFP, potrivit Agerpres."O explozie s-a produs in incinta uzinei de praf de pusca…

- Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA. Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala…

- O explozie in apropierea orasului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o locuinta cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii se ocupa cu scoaterea locuitorilor care se mai afla sub daramaturi, a anuntat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters. Conform…

- Cel puțin 50 de persoane au murit și 300 au fost ranite in India, dupa ce un tren de pasageri a deraiat și s-a ciocnit vineri de un marfar in districtul Balasore din Odisha, potrivit Reuters, care citeaza presa locala.