- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri, o serie de intalniri cu reprezentanti ai unora dintre cele mai mari companii din lume din zona tehnologiei, anume Apple, Amazon si IBM, la discuții fiind prezenți și ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan si ministrul Economiei, Radu Oprea."Discutiile…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța un proiect de digitalizare in județul Dambovița.„Ziua de marți vine cu vești bune! Județul Dambovița face un pas important in transformarea digitala. CITESTE SI Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,4% in luna…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan și ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, au primit distincția „Poarta Bucovinei" din partea primarului comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea. Cei doi oficiali au fost prezenți, la finalul saptamanii trecute, la sfințirea ...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, spune ca este de o saptamana in cladirea Guvernului si inca nu s-a intalnit cu robotul ION, consilierului guvernamental bazat pe AI. ION a fost lansat in luna martie a anului trecut, in cadrul unu proiect gestionat de ministerul Cercetarii, Inovarii…

- Robotul ION, creat de o echipa din cadrul ministerului Digitalizarii special pentru a fi consilierul onorific al prim-ministrului, a ramas fara obiectul muncii. Bogdan Ivan, noul ministru al Digitalizarii, care l-a inlocuit pe Sebastian Burduja, devenit acum ministrul Energiei, a declarat, in cadrul…

- Bogdan Ivan, ministrul Inovarii și Digitalizarii, s-a intalnit ieri cu ambasadoarea Statelor Unite. Cu acest prilej i-a oferit in dar „puțin din inima județului Bistrița-Nasaud: o ie lucrata manual pe Valea Someșului”. „Am avut bucuria de a ma intalni astazi cu Excelența Sa, doamna Kathleen Kavalec,…

- Scrisoare deschisa semnata de de Federația Hermes este adresata atat noului premier Marcel Ciolacu și noului ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii desemnat, Bogdan Ivan, cat și Direcției Naționale Anticorupție. "Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica,…

