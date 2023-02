Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au umplut astazi centrul capitalei, pentru a participa la mitingul organizat de Mișcare Pentru Popor. Participanții la acțiune ii cer Guvernului sa achite integral facturile cetațenilor pentru lunile de iarna.

- Primaria municipiului Chișinau a venit cu o reacție la protestul din centrul Capitalei, organizat astazi de așa numita Mișcarea pentru Popor, in spatele caruia sta controversatul om de afaceri Ilan Șor, transmite Noi.md {{665588}}"Primaria Chișinau nu a blocat drumurile, așa cum a fost enunțat la protestul…

- Federația Rusa iși dorește ca Republica Moldova sa fie un stat slab, șantajabil, cu cetațeni saraci. O spune europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, potrivit caruia Moscova iși dorește sa destabilizeze situația in Republica Moldova pentru a o reintoarce in sfera sa de influența. Potrivit oficialului…

- Cateva mii de persoane s-au adunat in centrul Chisinaului, unde are loc un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului Ilan Sor. Protestul organizat de Partidul Sor, ce trebuia sa aiba loc in fata Parlamentului, s-a mutat la Teatrul de Opera si…

- Deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber, a venit cu o reacție la declarațiile șefei statului, Maia Sandu, privind planul Rusiei de destabilizare a situației din Republica Moldova. Astfel, Tauber a menționat ca in spatele formațiunii Șor „nu este nici Kremlinul, nici Casa Alba din SUA, nici instituțiile…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) confirma declarațiile facute astazi la Bruxelles de catre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , potrivit carora serviciile secrete ale Ucrainei au prezentat informații despre planul Moscovei de a rasturna ordinea constituționala in Republica Moldova.…

- In dictatura, toți funcționarii tind sa semene cu dictatorul. Așa e și in Rusia. Serghei Lavrov, ministrul de Externe, pare copia, un pic mai puțin cizelata, mai greoaie, mai obtuza, a lui Putin. El nu iși complica activitatea de ministru de Externe cu finețuri diplomatice, minte, amenința, șantajeaza…