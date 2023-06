Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a rescris istoria tenisului la ediția din acest an a Roland Garros, acolo unde a cucerit al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce l-a invins in trei seturi pe Casper Ruud, scor 7-6(1), 6-3, 7-5.

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Pe podiumul de premiere, Nole a avut un mesaj pentru copiii din intreaga lumea și l-a incurajat pe adversarul din ultimul act. Novak Djokovic a devenit liderul…

- Novak Djokovic, locul 3 ATP a caștigat duminica o finala istorica in fața norvegianului Casper Ruud, locul 4 ATP.Sarbul in varsta de 36 de ani este campion la Roland Garros 2023, succes care-l ajuta sa rescrie istoria tenisului. Djokovic a caștigat al 23-lea titlu de Grand Slam devansandu-l pe Nadal…

- Finala masculina la Roland Garros: Novak Djokovic vs Casper Ruud. Sarbul, la un meci de un record istoric. Novak Djokovic - Casper Ruud, meci contand pentru finala turneului masculin de tenis de la Roland Garros, este programat, duminica, 11 iunie, de la ora 16:00, pe Arena centrala Philippe Chatrier,…

- Novak Djokovic este primul finalist al turneului Roland Garros 2023. Sarbul l-a eliminat in semifinale pe Carlos Alcaraz, principalul favorit, la capatul unui meci in care accidentarea suferita de iberic a fost decisiva.

- Casper Ruud (finalist anul trecut) a reușit sa se califice in semifinalele de la Roland Garros 2023, norvegianul trecand de Holger Rune (sfatuit de Patrick Mouratoglou). „Finala” din penultimul act de la Paris va fi intre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic.