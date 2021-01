Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul de razboi Tom Moore, devenit eroul britanicilor dupa ce a strans donatii record pentru serviciul de sanatate publica din Marea Britanie in plina pandemie de COVID-19, a fost spitalizat duminica dupa s-a infectat la randul sau cu coronavirus, a anuntat familia sa. Citește și: Sondaj…

- Capitanul Tom Moore, centenarul britanic care a reușit sa strânga milioane de lire sterline pentru medicii britanici care se lupta sa salveze viața pacienților infectați coronavirus, facând ture în gradina casei sale, a fost internat în spital dupa ce a fost testat pozitiv la…

- Regatul Unit a inregistrat 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou ”record” de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului britanic al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit News.ro. Este vorba despre persoane testate pozitiv cu covid-19 in ultimele 28 de zile. Citește și: Anunțul Ministrului…

- Pana in prezent, Regatul Unite a vaccinat peste un milion si jumatate de persoane, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii de la Londra.In urma acestei autorizari, guvernul britanic a suplimentat comanda pentru vaccinuri Moderna cu 10 milioane doze, in plus fata de cele 7 deja comandate si a caror livrare…

- Un expert in sanatate publica din Romania a preluat postarea unei persoane care a povestit ce a pațit la revenirea in Australia din Marea Britanie. Concluzia este ca in criza Covid autoritațile din Australia s-au concentrat pe revenirea la normal, iar britanicii fac exerciții de imagine politica.…

- Un barbat in varsta de 82 de ani este prima persoana din lume care s-a vaccinat in Marea Britanie cu serul Oxford/AstraZeneca. Varstnicul a devenit prima persoana din lume care a primit acest vaccin, potrivit paginii oficiale de Twitter a Sistemului Național de Sanatate din Anglia. „Sunt atat de incantat…

- Mihai Budeanu de la trupa 3 Sud Est a fost infectat cu noul coronavirus și a fost internat de urgența la secția de Terapie Intensiva a spitalului din Medgidia, pentru a primi tratament cu plasma.

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate 1331 cazuri de infectare cu Covid-19. Din numarul total de cazuri, 11 cazuri sunt de import (Serbia-4, Austria-2, Marea Britanie-2, Italia-1, Franța-1, Turcia-1).