- O familie care se descurca cu greu prin mici furturi din magazine primeste in sanul sau o fetita maltratata... Japonezul Hirokazu Kore-Eda a bulversat festivalul de la Cannes, unde a castigat sambata seara trofeul Palme d'or 2018 pentru noua sa explorare a legaturilor familiale, tema sa predilecta,…

- Lungmetrajul „Shoplifters”, de Kore-Eda Hirokazu, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de inchidere a celei de-a 71-a editii a Festivalului de Film de la Cannes care a avut loc sambata seara.

- Premiul Palme d'or al festivalului de la Cannes a fost decernat sambata filmului "Shoplifters", al regizorului japonez Hirozaku Kore-Eda, a anuntat juriul prezidat de Cate Blanchett, relateaza AFP. Este primul premiu Palme d'or obtinut de un japonez dupa "The Eel", al lui Shohei…

- "Lazzaro Felice", al regizoarei italiene Alice Rohrwacher, si "Trois visages", al iranianului Jafar Panahi au primit sambata premiul pentru scenariu in inchiderea editiei a 71-a a Festivalului de la Cannes, din partea juriului condus de actrita australiana Cate Blanchett, relateaza AFP. Jafar Panahi,…

- Cine va castiga Palme d'or sambata seara? La finalul unei competitii de bun nivel si deschise, favoritele acestei editii a festivalului sunt filme din Liban, Japonia, Coreea de Sud sau Italia, relateaza AFP intr-un comentariu amplu. In prima editie de dupa izbucnirea scandalului Weinstein,…

- Campania #MeToo pentru egalitate intre sexe nu va avea ''un impact direct'' asupra desemnarii castigatorilor in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, a declarat marti Cate Blanchett, cea care va prezida juriul, alcatuit in mare parte din femei, insarcinat cu departajarea filmelor…

- In perioada 8-19 mai 2018 are loc, in Franța, cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul va fi prezidat de actrița australiana Cate Blanchett, ea fiind ce-a 12-a femeie care ocupa aceasta funcție in cele 71 de ediții, scrie libertatea.ro.