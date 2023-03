VIDEO. „Bucătarul lui Putin”, filmat din nou în Bahmut, în timp ce luptele grele continuă în cartierele centrale ale orașului Șeful mercenarilor Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, a efectuat o noua vizita pe frontul din interiorul orașului Bahmut, situat in estul țarii, potrivit unei inregistrari video geolocalizate de CNN . Videoclipul a fost incarcat luni și a fost filmat de jurnalistul rus Alexander Simonov. Deocamdata, nu se știe exact cand a fost filmat. „Grupul Wagner nu ii lasa intotdeauna pe jurnaliștii de razboi sa li se alature pe linia frontului. L-am intrebat pe șeful companiei, Evgheni Prigojin, și mi-a permis sa vin alaturi de ei pe pozițiile luptatorilor la raul Bahmutka, unde in acest moment se duc lupte… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

