- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat ca 75.000 de cadre medicale care se afla in prima linie a luptei cu COVID-19 ar urma sa primeasca stimulentul de risc medical. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca stimulentul de risc va fi acordat intregului personal care…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni ca plati pentru somajul tehnic, in valoare totala de 300 de milioane de euro, precum si echipamente medicale in valoare totala de 350 de milioane de euro vor putea fi decontate din fonduri europene, transmite AGERPRES . In debutul sedintei…

- Președintele Klaus Iohannis va avea luni, la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. La sedinta participa prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Finanțelor Publice, Vasile Cițu, Ministrul Economiei, Energiei…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, duminica, intr-o interventie la Digi 24, ca va propune o circulara care sa ajunga la unitatile sanitare din teritoriu, prin care sa se asigure decontarea din fonduri europene inclusiv a...

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a explicat ca vor fi decontate din fonduri europene echipamente medicale sau de protectie medicala, intr-un plafon de 350 milioane de euro.Potrivit ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, autoritatile locale sau unitatile medicale pot achizitiona…

- Marcel Boloș a anunțat, joi la inceputul ședinței de Guvern, ca sunt in pregatire zece apeluri de proiecte prin Programul Operațional Capital Uman care vor fi lansate in perioada februarie-martie. Ministrul Fondurilor Europene a precizat ca valoarea totala ar fi de 250 milioane de euro.Citește…

- Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, a prezentat, dupa ședința de Guvern de peste 8 ore, proiectele adoptate pe domeniul pe care il gestioneaza."Este o zi istorica pentru fondurile europene din Romania. Am adoptat urmatoarele proiecte: - Programul național pentru introducerea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni ca este in curs de finalizare un proiect de act normativ care prevede infiintarea completurilor specializate pentru achizitii publice la nivelul Curtilor de Apel."Draftul de ordonanta de urgenta (pentru infiintarea completurilor…