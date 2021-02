(Video) Bihoreni care au furat în Vâlcea, prinși la Cluj Trei barbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar fața de al patrulea a fost luata masura controlului judiciar pentru 60 de zile, dupa ce ar fi cauzat un prejudiciu de peste 19.000 de lei, prin furturi din magazine de electrocasnice, comise in municipiul Ramnicu Valcea. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Valcea, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale – Serviciului de Operațiuni Speciale Valcea, au documentat activitatea infracționala a patru barbați, doi dintre aceștia avand varsta de 41 de ani, iar ceilalți doi de 28, respectiv de 20… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

