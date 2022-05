Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a vizitat sambata Cimitirul Național din Seul pentru a onora morții din razboi, inaintea unei intalniri cu noul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol. Biden a depus o coroana de flori in fața turnului memorial, a ars tamaie și a adus un omagiu tacut soldaților care…

- Președintele american Joe Biden și noul sau omolog sud-coreean Yoon Suk-yeol s-au intalnit la Seul, fiind primul lor angajament diplomatic de la investirea acestuia din urma, in urma cu 11 zile. Biden și Yoon au declarat ca alianța de zeci de ani a țarilor lor trebuie sa se dezvolte nu numai pentru…

- Președintele american Joe Biden, a sosit in Coreea de Sud, in prima etapa a primei sale calatorii in Asia in calitate de președinte. Biden a fost intampinat la baza aeriana Osan din Pyeongtaek de ministrul sud-coreean de externe Park Jin și de comandantul general al forțelor americane din Coreea, Paul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți, 10 mai, ca intenționeaza sa intensifice acțiunile și sa ia masuri pentru contracararea inflației. Totodata, Joe Biden a spus ca va face acest lucru impreuna cu Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala de la Washington. Biden va intensifica acțiunile…

- O femeie japoneza nascuta la inceputul secolului XX și considerata cea mai batrana persoana din lume a murit la varsta de 119 ani, a anunțat luni, 25 aprilie postul public de televiziune NHK. Kane Tanaka, nascuta in 1903, anul in care frații Wright au efectuat primul zbor controlat al avionului lor…

- Șeful echipei de procurori de la Bucha a promis ca ii va prinde pe „toți cei care au comis crime sangeroase impotriva civililor pașnici” din oraș, in timp ce imaginile Reuters aratau mai multe cadavre exhumate la locul unei gropi comune. Oficialii ucraineni spun ca sute de civili au fost gasiți morți…

- Sirenele de atac aerian continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate aproape fara incetare de armata Federației Ruse. Țintite sunt, din nou, regiunile Rivne, Volin, Liov, Ternopil și Ivano-Frankivsk. Incercarile de a determina regimul Putin sa opreasca razboiul continua. Australia și…

- Reprezentanții statului rus au anunțat joi ca Rusia nu va da curs solicitarii Curții Internaționale de Justiție privind oprirea atacului din Ucraina. Rusia a anunțat ca nu va opri atacul din Ucraina dupa ce Curtea Internaționala pentru Justiție a decis oprirea imediata a luptelor. Instituția ONU a…