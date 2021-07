VIDEO Belgia le recomandă rezidenţilor să evite călătoriile în urma intemperiilor care au făcut 14 morţi (GALERIE FOTO) Centrul pentru situatii de urgenta din Belgia a indemnat locuitorii din sudul si estul tarii sa evite vineri toate calatoriile dupa ce bilantul deceselor in urma nivelului crescut al apelor raurilor si al viiturilor a ajuns la 14, informeaza Reuters.



Precipitatiile au scazut in intensitate dupa o saptamana de ploi abundente, dar mai multe comunitati din diferite regiuni ale Belgiei privesc cu ingrijorare cum raul Meuse, care traverseaza orasul Liege din estul Belgiei, continua sa creasca amenintand sa se reverse.



In orasul Maaseik, de la granita cu Olanda, nivelul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

