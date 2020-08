Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a fost vazut, intr-o inregistrare video transmisa duminica seara, ajungand, in vesta antiglont si cu o arma kalasnikov in mana, la resedinta sa din Minsk nu departe de manifestatiile opozitiei, informeaza AFP.



Inregistrarea video, publicat pe Telegram de presedintia belarusa, il arata pe Lukansenko, in varsta de 65 de ani, cum coboara dintr-un elicopter dupa aterizarea acestuia pe teritoriul resedintei sale oficiale, Palatul Independentei.



Resedinta este situata la circa doi kilometri de locul unde sustinatorii opozitiei s-au mobilizat…