Banca Comerciala Romana impreuna cu Vodafone lanseaza unitatea mobila „Buna ziua, schimbare!”, un demers de facilitare a accesului la servicii și produse bancare, de telecomunicații și tehnologii inovatoare, precum și la ateliere de educație financiara și digitala. Inițiativa se desfașoara sub forma unei caravane și vizeaza prezența in localitați rurale din Romania a unui punct mobil de lucru BCR și Vodafone prin intermediul unui camion modular. Astazi, 2 octombrie, caravana a ajuns in localitatea Vanatori-Neamț. In cadrul evenimentului vor lua cuvantul: Robert Barliba – administrator public Primaria…