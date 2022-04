Stiri pe aceeasi tema

- Noile stații de transport in comun de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din municipiul Cluj-Napoca au fost deja „atacate” de „artiștii fara nume” din oraș. Plexiglas-ul stațiilor au fost mazgalite și vandalizate dupa o perioada extrem de scurta de la montarea acestora. Pe langa graffitiurile care au aparut…

- La data de 2 martie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un tanar de 19 ani, din municipiul Gherla, banuit de talharie și talharie calificata. Din cercetari a reieșit faptul ca la data de 1 martie, in jurul orei 12.15,…

- O femeie din Cluj-Napoca a postat pe un grup de Facebook dedica mamelor intamplarea dubioasa prin care a trecut copilul sau ieri. Copilul i-a povestit mamei sale cum vineri, 18 februarie, un barbat cu o punga plina de bauturi energizante i-a oferit lui, si mai multor copii, o doza infasurata cu o bancnota…

- Un asistent medical din Cluj-Napoca a fost ranit in urma unui accident in care au fost implicate sase autoturisme si o ambulanta, transmite monitorulcj.ro. Din primele date, se pare ca un autobuz al Companiei de Transport Public in Comun a intrat intr-o ambulanta care se afla in coloana, iar accidentul…

- Calitatea aerului in Cluj-Napoca este nefavorabila in aceasta dimineața. Mai mulți senzori din oraș care masoara particulele in suspensie PM2.5 și PM10 indica valori peste limita legala. Monitorizarea calitații aerului din Cluj-Napoca se face folosind senzori Open Source. Senzorii montați in centrul…

- UPDATE -1 Tanara a fost gasita in București, in Gara de Nord, sambata seara. Știrea inițiala, mai jos! La data de 11 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor…

- Un cuplu a mancat și baut pe terasa unui local din Piața Unirii, iar la final a profitat de aglomerație și nu a mai achitat nimic.Pare a fi o scena dintr-un film, dar nu este. Totul a fost filmat de camere și acum ”eroii” sunt așteptați sa achite nota. ”Sambata seara, pe 15 ianuarie, o pereche de tineri,…