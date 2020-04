Stiri pe aceeasi tema

- Ex-presedintele american Barack Obama si-a anuntat marti sprjinul fata de fostul sau vicepresedinte Joe Biden in campania pentru alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, intr-un efort de a uni Partidul Democrat in spatele prezumtivului sau candidat impotriva republicanului Donald Trump, transmit…

- Barrack Obama, își va anunța în cursul zilei de marți susținerea pentru campania prezidențiala a lui Joe Biden, fostul sau vicepreședinte, potrivit unor surse apropiate de fostul președinte american, citate de Reuters.Susținerea este așteptata sa fie anunțata printr-un videoclip…

- Senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, care s-a bucurat pana de curand de o sustinere puternica in alegerile primare democrate, dar slabit dupa ce establishmentul democrat si-a exprimat sustinerea fata de rivalul sau Joe Biden, a iesit miercuri din cursa la fotoliul de la Casa Alba, recunoscand…

- Bernie Sanders și-a incheiat miercuri campania prezidențiala, ceea ce il face pe Joe Biden viitorul contracandidat al lui Donald Trump in cadrul alegerilor prezidențiale din 2020. Sanders a facut anunțul privind retragerea din procesul electoral prin intermediul unui apel cu echipa sa de campanie, conform …

- Joe Biden, favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in cursa finala pentru Casa Alba, si-a majorat distanta in sondaje fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/ Ipsos publicat marti.

- Competitia pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA a ramas practic o cursa in doi dupa Super Martea electorala, Joe Biden si Bernie Sanders obtinand sprijin de la categorii divergente din electoratul american, noteaza Reuters si…

- Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat din statul Nevada, consolidandu-si astfel pozitia de favorit la nominalizarea drept candidat la presedintie, transmite Reuters.Pe locul al doilea in asa-numitul 'caucus' s-a clasat, potrivit rezultatelor partiale,…