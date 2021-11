Stiri pe aceeasi tema

- Afirmațiile lui Pascal Ferré, redactor-sef la France Football, l-au enervat pe Cristiano Ronaldo, ​de cinci ori câstigator al Balonului de Aur. Portughezul s-a enervat, pe retelele de socializare, și a ales sa nu participe la ceremonia care are loc la Théâtre du Châtelet…

- Pascal Ferre, redactorul-șef al France Football, susține ca portughezul Cristiano Ronaldo (36 de ani) i s-a destainuit in privința marelui sau obiectiv: acela de a-l depași pe Lionel Messi (34) in privința numarului de Baloane de Aur caștigate. In aceasta seara, France Football va comunica caștigatorul…

- Pentru al doilea an consecutiv, polonezul Robert Lewandowski este incoronat ca fiind cel mai bun jucator de fotbal al anului in viziunea Federației Internaționale de Istorie și Statistica a Fotbalului (IFFHS), anunța Mediafax. Golgeterul polonez și al lui Bayern Munchen a caștigat detașat…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a inscris al 140-lea sau gol in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in partida castigata de echipa sa, Manchester United, pe terenul formatiei Villarreal (2-0), consolidandu-si astfel pozitia de lider al clasamentului istoric al golgheterilor acestei competitii,…

- Starul argentinian Lionel Messi a fost anuntat drept castigatorul din 2021 al celebrului trofeu Balonul de Aur, pentru cel mai bun jucator al sezonului. Ceremonia va avea loc pe 29 noiembrie, la Teatrul Chatelet, la Paris. Este al saptelea trofeu cucerit de Lionel Messi, ceea ce reprezinta un record.…

- Recent a aparut pe internet o imagine în care este dezvaluit clasamentul pentru câștigarea Balonului de Aur, dând naștere unor discuții aprinse între internauți. Lupta pentru Balonul de Aur se da anul acesta între Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski,…

- Patrice Evra, fostul mare jucator al lui Manchester United, susține ca s-a saturat sa-l vada pe Lionel Messi câștigând Balonul de Aur, el având cu totul alți favoriți în acest an. De șase ori câștigator al Balonului de Aur, Lionel Messi și-a atras și mulți contestatari.…