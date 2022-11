VIDEO. Avionul care a dus în Qatar echipa de fotbal a Poloniei a fost escortat de aeronave militare de luptă F-16 Avionul care i-a dus in Qatar pe Lewandowski și compania a fost escortat de 16 aeronave militare pana la granița de sud a Poloniei, in semn de respect și incurajare, dar și pentru a evita un eventual incident nefast, știut fiind ca in urma cu trei zile doua rachete au cazut pe teritorul țarii. Robert […] The post VIDEO. Avionul care a dus in Qatar echipa de fotbal a Poloniei a fost escortat de aeronave militare de lupta F-16 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

